Perde l' orientamento durante una passeggiata | salvata una turista

Salernotoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel primo pomeriggio una turista finlandese di circa cinquant'anni ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco perchè, durante una passeggiata, ha perso l'orientamento e si è ritrovata in una zona impervia, fra Cetara e Erchie, impossibilitata a rientrare alla base. I soccorsiAnche questa. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

