Perde la voce a causa di un raro ingrossamento della tiroide operata a Bari | Si era esteso nel torace

Al Policlinico di Bari, grazie a un complesso intervento di tiroidectomia, è stato rimosso con successo a una paziente di 65 anni un gozzo plongeant (o endotoracico) di circa 7 centimetri. Si tratta di una rara forma di ingrossamento della tiroide che si era estesa nel torace e, a causa della compressione delle strutture circostanti, la paziente aveva perso la voce. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Docente perde la voce e viene relegata in amministrazione. Fa causa al Ministero e vince, reintegrata - Convinta di aver subito una ingiustizia, si è rivolta ad un avvocato e alla fine, dopo aver vinto la causa, è stata reintegrata: accade ad Aversa, nella provincia di Caserta, dove una docente di un ... Riporta fanpage.it