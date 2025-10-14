Perde la voce a causa di un raro ingrossamento della tiroide operata a Bari | Si era esteso nel torace

Fanpage.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Policlinico di Bari, grazie a un complesso intervento di tiroidectomia, è stato rimosso con successo a una paziente di 65 anni un gozzo plongeant (o endotoracico) di circa 7 centimetri. Si tratta di una rara forma di ingrossamento della tiroide che si era estesa nel torace e, a causa della compressione delle strutture circostanti, la paziente aveva perso la voce. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

perde voce causa raroPerde la voce a causa di un raro ingrossamento della tiroide, operata a Bari: “Si era esteso nel torace” - Al Policlinico di Bari, grazie a un complesso intervento di tiroidectomia, è stato rimosso con successo a una paziente di 65 anni un gozzo plongeant ... Scrive fanpage.it

Docente perde la voce e viene relegata in amministrazione. Fa causa al Ministero e vince, reintegrata - Convinta di aver subito una ingiustizia, si è rivolta ad un avvocato e alla fine, dopo aver vinto la causa, è stata reintegrata: accade ad Aversa, nella provincia di Caserta, dove una docente di un ... Riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Perde Voce Causa Raro