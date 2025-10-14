Percorsi rurali e campestri tra i magredi a Cordenons una giornata tra salute e movimento
Domenica 19 ottobre, nell’ambito del progetto “Fvg in Movimento.10mila passi di salute”, si terrà la passeggiata guidata a Cordenons, lungo parte dei “Percorsi rurali e campestri nell’ambito di alto valore ambientale e naturalistico dei magredi”. Il ritrovo sarà alle 9.30 in piazza della Vittoria. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Domenica 19 ottobre, ore 10, a Cordenons, passeggiata guidata. Domenica 19 ottobre, ritrovo ore 10, #cordenons nell’ambito del progetto “FVG IN MOVIMENTO.10mila passi di salute”, si terrà la passeggiata guidata lungo una parte dei “Percorsi rurali e cam - facebook.com Vai su Facebook