Perché un nuovo concorso PNRR per la scuola se ci sono vincitori e idonei di concorsi precedenti ancora non assunti?

Orizzontescuola.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel question time del 10 ottobre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite la sindacalista Chiara Cozzetto (Anief), è stata posta una domanda rilevante riguardo alla presenza di posti a concorso anche per classi di concorso in cui risultano ancora idonei non assunti. Il tema ha suscitato particolare attenzione per le sue implicazioni sulle attuali graduatorie. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

