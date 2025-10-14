Perché Sinner non guadagnerà soldi con ogni vittoria al Six Kings Slam? Il meccanismo del super jackpot

Jannik Sinner sarà chiamato a difendere il titolo al Six Kings Slam, il ricchissimo torneo che andrà in scena sul cemento di Riad (Arabia Saudita) dal 15 al 18 ottobre. Il numero 2 del mondo ha trionfato lo scorso anno nella prima edizione di questa manifestazione e si rimetterà in gioco dopo essersi ritirato per crampi contro l’olandese Tallon Griekspoor al terzo turno del Masters 1000 di Shanghai. Il fuoriclasse altoatesino cerca un pronto rilancio in Medio Oriente, dove giocheranno i primi cinque del ranking ATP e un “intruso”. Il tennista italiano incomincerà il proprio cammino ai quarti di finale contro il greco Stefanos Tsitsipas, (l’intruso di cui si scriveva pocanzi, ampiamente fuori dalla top-10 e mai capace di vincere uno Slam in carriera). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Perché Sinner non guadagnerà soldi con ogni vittoria al Six Kings Slam? Il meccanismo del super jackpot

Argomenti simili trattati di recente

“La comunicazione di Sinner funziona perché è assolutamente autentica, ma c’è un errore” ? Andrea Barchiesi, CEO di Reputation Manager, ci ha spiegato che cos’è la Top Champion Reputation dominata da Jannik Sinner e perché è fondamentale nella vit - facebook.com Vai su Facebook

Sinner, Alcaraz e la lettera degli altri tennisti: chiedono più soldi e riforme. Ma Djokovic... - Dopo una prima lettera inviata lo scorso 21 marzo, in cui Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e tutti gli altri ... Scrive corrieredellosport.it

Sinner: “I miei primi soldi a vent’anni, ma c’è qualcuno che mi ha reso la persona che sono oggi” - Prima di volare a Pechino, dove tornerà a giocare inaugurando la tournée asiatica, Jannik Sinner ha presentato a Milano la fondazione che porta il suo nome. Segnala fanpage.it

I top player vogliono ancora più soldi: lettera anche agli Slam. Sinner e Alcaraz tra i firmatari - I top 10 delle due classifiche, maschile e femminile, hanno lasciato andare un altro servizio a 240 all’ora per vincere la loro partita contro le istituzioni del tennis. Scrive gazzetta.it