Perché Neymar può lasciare il Santos già a gennaio | l'indiscrezione sull'Italia in vista dei Mondiali

Fanpage.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Neymar potrebbe cercare fortuna lontano dal Brasile: le indiscrezioni puntano all'Italia. I come e perché del potenziale trasferimento del brasiliano verso la nostra Serie A, già a gennaio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Perch233 Neymar Pu242 Lasciare