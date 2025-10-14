Perché negli Stati Uniti è in corso una battaglia sulle padelle antiaderenti

14 ott 2025

La California vorrebbe vietarle con una legge ad hoc, ma trova la contrarietà di molti chef. Il New York Times, invece, ospita il commento della star tv Andrew Zimmern favorevole al nuovo divieto. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

