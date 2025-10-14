Perché le Regionali in Toscana sono state un referendum su Giani e per il campo largo ci sono buone notizie
Le elezioni regionali 2025 in Toscana sono state un "referendum" su Eugenio Giani, che il presidente ha vinto nettamente: una vittoria personale, e non del campo largo, che comunque ha avuto delle buone notizie. Lo hanno spiegato a Fanpage.it gli analisti di Piave Digital Agency. Ecco come sono cambiate le cose nella Regione rispetto a cinque anni fa, oltre al fallimento del centrodestra, il ruolo di Matteo Renzi, il risultato inatteso di Toscana rossa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
