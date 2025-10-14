Perché la Svezia ultima nel girone con un attacco da 210 milioni è una pessima notizia per l'Italia

La Svezia, nonostante Isak e Gyokeres, ha perso tre partite su quattro nelle Qualificazioni ai Mondiali 2026, ma grazie all'ottimo percorso in Nations League ha praticamente garantito un posto ai playoff. L'Italia potrebbe pescare ancora la Svezia ai playoff. 🔗 Leggi su Fanpage.it

