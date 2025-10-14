Perché la Svezia ultima nel girone con un attacco da 210 milioni è una pessima notizia per l'Italia

Fanpage.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Svezia, nonostante Isak e Gyokeres, ha perso tre partite su quattro nelle Qualificazioni ai Mondiali 2026, ma grazie all'ottimo percorso in Nations League ha praticamente garantito un posto ai playoff. L'Italia potrebbe pescare ancora la Svezia ai playoff. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

perch233 svezia ultima gironeItalia, le possibili avversarie ai playoff. Incubo Svezia: quali sono le squadre da evitare? Regolamento e date degli spareggi e del sorteggio - Il sabato di qualificazioni europee lascia sensazioni contrastanti in casa azzurra. Si legge su eurosport.it

perch233 svezia ultima gironeSvezia-Svizzera, ultima chance per gli scandinavi. I pronostici di Netwin - Per la sfida in terra scandinava i tipster di Netwin consigliano di puntare su una partita con poche reti, quindi un No Gol quotato a 2. Segnala pressgiochi.it

Europeo femminile al via. Il Girone C: Germania e Svezia sfidano la Danimarca delle 'italiane' - Sedici squadre al via, divise in quattro gruppi da quattro, per andare alla caccia del titolo vinto dall'Inghilterra tre anni fa. Si legge su tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Perch233 Svezia Ultima Girone