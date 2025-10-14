Perché Infantino era con Trump per la firma dell'accordo di pace | cosa faceva lì il capo del calcio

Fanpage.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha destato sorpresa l'apparizione di Gianni Infantino al fianco di Donald Trump a Sharm el-Sheikh, in occasione della firma dell'accordo di pace tra Israele e Hamas per porre fine alla devastazione di Gaza. I motivi della presenza del presidente della FIFA al summit in Egitto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

perch233 infantino era trumpPerché Infantino era con Trump per la firma dell’accordo di pace: cosa faceva lì il capo del calcio - Ha destato sorpresa l'apparizione di Gianni Infantino al fianco di Donald Trump a Sharm el- Come scrive fanpage.it

perch233 infantino era trump“Congratulazioni al presidente Trump”: le parole del presidente Fifa Gianni Infantino dopo l’accordo per Gaza - Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha elogiato Donald Trump per il raggiungimento dell'accordo tra Israele e Hamas ... Scrive ilfattoquotidiano.it

Infantino ha fatto arrabbiare il calcio europeo: il tour con Trump e i mondiali all’Arabia, ora è guerra tra Fifa e Uefa - Una settimana fa alcuni delegati della Uefa hanno abbandonato il 75esimo Congresso della Fifa, che si stava svolgendo ad ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Perch233 Infantino Era Trump