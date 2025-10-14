Perché Infantino era con Trump per la firma dell'accordo di pace | cosa faceva lì il capo del calcio

Ha destato sorpresa l'apparizione di Gianni Infantino al fianco di Donald Trump a Sharm el-Sheikh, in occasione della firma dell'accordo di pace tra Israele e Hamas per porre fine alla devastazione di Gaza. I motivi della presenza del presidente della FIFA al summit in Egitto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

