Perché c'è un minuto di silenzio prima di Italia-Israele | dolore per i tre Carabinieri morti
Raccoglimento prima del fischio d'inizio della partita di qualificazione ai Mondiali 2026. La Federazione lo ha previsto in memoria dei militari dell'Arma morti questa mattina a Castel d'Azzano (Verona). 🔗 Leggi su Fanpage.it
