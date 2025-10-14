Per uscire dalla crisi, la Nuova Sondrio si affida a un dirigente esperto e vincente: Vincenzo Minguzzi, infatti, è stato nominato direttore sportivo della società del presidente Michele Rigamonti, ruolo che era rimasto vacante dopo la separazione da Christian Salvadori avvenuta a fine agosto. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it