Per uscire dalla crisi la Nuova Sondrio si affida a un dirigente esperto e vincente

Sondriotoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per uscire dalla crisi, la Nuova Sondrio si affida a un dirigente esperto e vincente: Vincenzo Minguzzi, infatti, è stato nominato direttore sportivo della società del presidente Michele Rigamonti, ruolo che era rimasto vacante dopo la separazione da Christian Salvadori avvenuta a fine agosto. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Sondrio, crisi senza fine settima sconfitta, ultimo posto e zero punti - La Nuova Sondrio Calcio perde alla Castellina anche per mano dei brianzoli della Leon per 2- valtellinanews.it scrive

