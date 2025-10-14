Per uscire dalla crisi la Nuova Sondrio si affida a un dirigente esperto e vincente
Per uscire dalla crisi, la Nuova Sondrio si affida a un dirigente esperto e vincente: Vincenzo Minguzzi, infatti, è stato nominato direttore sportivo della società del presidente Michele Rigamonti, ruolo che era rimasto vacante dopo la separazione da Christian Salvadori avvenuta a fine agosto. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Domani Rocco Palombella sarà a Bologna per partecipare al convegno organizzato dalla UILM Bologna “Contrattare per uscire dalla crisi della metalmeccanica bolognese”. il programma della giornata - facebook.com Vai su Facebook
Il premier dimissionario Lecornu tenta di uscire dall’angolo della crisi francese con delle consultazioni lampo: secondo il fedelissimo di Macron è possibile il rimpasto per un “governo di scopo” ed evitare il nuovo voto - X Vai su X
Sondrio, crisi senza fine settima sconfitta, ultimo posto e zero punti - La Nuova Sondrio Calcio perde alla Castellina anche per mano dei brianzoli della Leon per 2- valtellinanews.it scrive