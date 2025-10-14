Per un giorno apre la caverna dove l’acqua del lago di Como diventa potabile
Si chiude alla “Caverna di Como”, l’impianto di potabilizzazione dell’acqua della città, la stagione 2025 di “Impianti Aperti”, il ciclo di visite gratuite promosso dal Gruppo Acinque. Sabato 25 ottobre, dalle 9.30 per tutta la giornata, i cittadini potranno entrare nel cuore sotterraneo del. 🔗 Leggi su Quicomo.it
