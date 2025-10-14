Per Naomi Watts una stella sulla Hollywood Walk of Fame

(askanews) – L’attrice britannica Naomi Watts, che ha recitato in Mulholland Drive, King Kong e Birdman, ha ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame di Los Angeles. Rende omaggio al compianto regista David Lynch, dicendo: «Ha tirato fuori il meglio di me, e ha visto in me cose che non avevo mai visto prima». GUARDA LE FOTO Naomi Watts: Film, style e, soprattutto, famiglia. Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA Amica. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Per Naomi Watts una stella sulla Hollywood Walk of Fame

