per naomi watts una stella sulla hollywood walk of fame

(askanews) – L’attrice britannica Naomi Watts, che ha recitato in Mulholland Drive, King Kong e Birdman, ha ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame di Los Angeles. Rende omaggio al compianto regista David Lynch, dicendo: «Ha tirato fuori il meglio di me, e ha visto in me cose che non avevo mai visto prima». GUARDA LE FOTO Naomi Watts: Film, style e, soprattutto, famiglia. Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA Amica. 🔗 Leggi su Amica.it

