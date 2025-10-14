Per fumo in stiva atterraggio d' emergenza a Napoli di aereo Wizzair partito da Sharm per Roma; 246 a bordo anche reporter del vertice per Gaza

Dall'aereo, un airbus A321, decollato alle 11.25 da Sharm el Sheikh, segnalato fumo proveniente dalla stiva - all'aeroporto internazionale di Capodichino attivate tutte le procedure di emergenza in collaborazione con i Vigili del Fuoco: nei serbatori circa 340 litri di carburante A causa di ". 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Per "fumo in stiva" atterraggio d'emergenza a Napoli di aereo Wizzair partito da Sharm per Roma; 246 a bordo, anche reporter del vertice per Gaza

