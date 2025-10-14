Per 5 euro manda la madre in ospedale 35enne a processo per tentata estorsione maltrattamenti e lesioni
Era finito in manette lo scorso 24 luglio con le accuse di tentata estorsione, maltrattamenti e lesioni nei confronti dei genitori e, adesso, al 35enne è stato notificato il decreto di giudizio immediato emesso dal gip del Tribunale di Rimini su richiesta del sostituto procuratore Luca Bertuzzi. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
