Per 5 euro manda la madre in ospedale 35enne a processo per tentata estorsione maltrattamenti e lesioni

Riminitoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Era finito in manette lo scorso 24 luglio con le accuse di tentata estorsione, maltrattamenti e lesioni nei confronti dei genitori e, adesso, al 35enne è stato notificato il decreto di giudizio immediato emesso dal gip del Tribunale di Rimini su richiesta del sostituto procuratore Luca Bertuzzi. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

