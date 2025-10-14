per 27 volte ha rubato nei negozi o tentato di farlo arrestato

La Spezia, 14 ottobre 2025 – Tra furti fatti o tentati era quasi arrivato a quota 30, però la polizia è riuscita finalmente ad arrestarlo. Quattro giorni fa la Questura spezzina ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale della Spezia nei confronti di un cittadino tunisino, che negli ultimi mesi si era responsabile di un significativo numero di reati. L’attività investigativa, coordinata dal procuratore della Repubblica della Spezia e dal sostituto procuratore, titolare del procedimento penale e condotta dalla squadra mobile della Questura della Spezia ha permesso di raccogliere elementi di reità a carico di un soggetto extracomunitario per aver commesso ben 27 reati, consumati o tentati, perpetrati ai danni di esercizio commerciali cittadini ai quali procurava, per accedere all’interno della struttura anche significativi danni ai serramenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

