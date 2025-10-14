Pensioni e lavoro autonomo ultima chiamata per la dichiarazione dei redditi | si rischia di restituire tutto

Il tempo stringe per i pensionati che non hanno ancora comunicato all’Inps i redditi da lavoro autonomo percepiti nel 2024. Entro il 31 ottobre scatta infatti l’obbligo di dichiarazione: chi non adempie rischia di dover restituire tutto l’importo della pensione incassata. Una scadenza che molti ignorano, ma che può costare cara. L'obbligo. L’obbligo riguarda i titolari di pensioni soggette a limiti di cumulo con redditi da lavoro autonomo. In sostanza, chi ha continuato a lavorare nel 2024 svolgendo un’attività professionale o autonoma deve comunicare all’Inps o all’ente previdenziale di riferimento i compensi percepiti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Pensioni e lavoro autonomo, ultima chiamata per la dichiarazione dei redditi: si rischia di restituire tutto

