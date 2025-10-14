Pensioni e Irpef i punti fermi della manovra 2026 Il via libera alla finanziaria è solo a metà
Roma, 14 ottobre 2025 – Il giorno della manovra leggera da 16 miliardi di euro è arrivato, o forse no. Di sicuro oggi il Consiglio dei Ministri esaminerà il Documento programmatico di bilancio, che dovrà essere inviato a Bruxelles entro domani. Potrebbe invece servire ancora qualche giorno per la legge di Bilancio vera e propria, che dovrà arrivare alle Camere entro il 20 ottobre. Da qui l’ipotesi, filtrata nella serata di ieri, di un possibile secondo Cdm ad hoc da fissare in settimana. La doppia partita relativa al contributo che dovranno dare le banche e alla definizione del pacchetto degli incentivi all’industria non è per niente chiusa e non è detto che non resterà aperta anche nelle prossime settimane, per essere risolta nel corso dell’esame parlamentare della finanziaria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
