Dal palco alla realtà, gli attori adesso chiedono attenzione e non si tratta di un monologo. “Chiediamo l’attenzione che meritiamo. L’attenzione che meritano i lavoratori che lavorano in un settore così strategico per la nostra società, lavoratori che sono e saranno sempre precari, che alla fine di ogni film devono cercare un nuovo ingaggio, e che ciononostante, a lla fine della carriera vengono anche privati della gran parte della contribuzione versata grazie a un sistema assurdo e iniquo “, dice a LaPresse Gianmarco Tognazzi, attore e portavoce del Nuovo Imaie in merito alla campagna in difesa dei diritti di pensione che gli artisti rivendicano nei confronti dell’Inps. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Pensioni artisti, Gianmarco Tognazzi: "Sistema Inps assurdo, a me 40 anni diritti negati"