Pensioni 2026 stop aumento età | Finestre a 67 anni e 3 mesi e 42 e 10 mesi?

Pensionipertutti.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tema delle pensioni torna a essere uno dei punti più delicati della prossima legge di Bilancio del governo guidato da Giorgia Meloni. La quarta manovra finanziaria dell’esecutivo si trova infatti a fare i conti, ancora una volta, con le stesse difficoltà che da anni caratterizzano il capitolo previdenza: risorse limitate, aspettative alte e promesse elettorali difficili da mantenere. Quando l’attuale governo si insediò, l’obiettivo dichiarato era quello di introdurre una maggiore flessibilità in uscita e di innalzare le pensioni minime fino a 1.000 euro mensili. Tuttavia, la realtà economica ha imposto un freno a queste ambizioni. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it

