pensavo stessero litigando la madre ha salvato il marito dalle coltellate del figlio

"Pensavo che mamma e papà stessero litigando". È questa la frase con cui il quattordicenne di Ravenna ha spiegato, davanti al giudice per le indagini preliminari, la drammatica notte in cui ha aggredito i genitori con due coltelli da cucina. Una vicenda che all’inizio era apparsa inspiegabile, ma che ora trova una ricostruzione più precisa, pur restando delicata sul piano psicologico dato che sul cellulare del giovane sono stati trovati elementi che prefigurano la premeditazione del gesto. Secondo quanto emerso dall’interrogatorio di garanzia, il ragazzo, che frequenta un istituto superiore cittadino e vive con la famiglia nella prima periferia, avrebbe agito nel cuore della notte dopo essersi convinto che i genitori stessero litigando violentemente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

