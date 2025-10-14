Pensare globale agire sostenibile | studenti della Cattolica alla Fao
Non capita tutti i giorni di entrare nella sede della Fao a Roma e partecipare a un confronto internazionale sulle grandi sfide del futuro. È quello che hanno vissuto gli studenti della Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, invitati a. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Nonostante il complesso scenario globale, ai cosmetici non si rinuncia e il settore continua a crescere a livello mondiale. L’Italia rappresenta un’eccellenza dell’industria del beauty, basti pensare che il 55% del make-up che arriva in tutto il mondo è made in It - facebook.com Vai su Facebook
Nonostante il complesso scenario globale, ai cosmetici non si rinuncia e il settore continua a crescere a livello mondiale. L’Italia rappresenta un’eccellenza dell’industria del beauty, basti pensare che il 55% del make-up che arriva in tutto il mondo è... Vai su X
Pensare globale, agire sostenibile: studenti della Cattolica alla Fao - alimentare e la FAO, l’opportunità per 27 studenti magistrali di partecipare alla Global Conference on Sustainable Livestock Transformation ... ilpiacenza.it scrive
Pensare globale, agire sostenibile: 27 studenti di scienze agrarie della Cattolica alla FAO - Non capita tutti i giorni di entrare nella sede della FAO a Roma e partecipare a un confronto internazionale sulle grandi sfide del futuro. Si legge su piacenzasera.it