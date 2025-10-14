Pennelli Cinghiale dall’iconico spot al francobollo che celebra 80 anni di un’eccellenza tutta italiana
Cicognara (Mantova), 14 ottobre 2025 – Una scia di vernice blu lasciata da un grande pennello, delimitato dal logo dell’azienda: si tratta del bozzetto del francobollo di Poste Italiane creato per omaggiare Pennelli Cinghiale presentato ufficialmente presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con la partecipazione del sottosegretario di Stato con delega alla filatelia, Fausta Bergamotto. L’azienda mantovana è, infatti, stata scelta per far parte della serie tematica di francobolli “Le Eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy”, un’iniziativa che celebra le imprese simbolo della qualità e dell’ingegno italiano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Pennelli Cinghiale - facebook.com Vai su Facebook
Pennelli Cinghiale, l’azienda dello spot cult compie 80 anni: sprint su vernici e nuove collaborazioni (con lo sport) - Ci aveva visto lungo Alfredo Boldrini quando nel 1945 registrò il marchio «Pennelli Cinghiale», dando alla sua azienda artigianale di produzione di attrezzi per la pittura il nome di un animale forte ... corriere.it scrive
Spot di Pennelli cinghiale registrato come marchio multimediale, l’11° in Italia - Lo storico spot Pennelli cinghiale in cui una bicicletta che porta nel traffico milanese un maldestro imbianchino con il suo immenso pennello e il dialogo con un vigile che lo multa spiegandogli che ... Riporta ilsole24ore.com
Home Dizionario Eventi Focus Lavoro Libri Protagonisti Storie di successo Trend Gallery Video - Il vigile che fermava l'imbianchino sulla bicicletta ammonendolo: "Non ci vuole un pennello grande, ma un grande pennello" torna a far sorridere, questa volta attraverso l'intelligenza artificiale. Si legge su tgcom24.mediaset.it