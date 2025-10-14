Cicognara (Mantova), 14 ottobre 2025 – Una scia di vernice blu lasciata da un grande pennello, delimitato dal logo dell’azienda: si tratta del bozzetto del francobollo di Poste Italiane creato per omaggiare Pennelli Cinghiale presentato ufficialmente presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con la partecipazione del sottosegretario di Stato con delega alla filatelia, Fausta Bergamotto. L’azienda mantovana è, infatti, stata scelta per far parte della serie tematica di francobolli “Le Eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy”, un’iniziativa che celebra le imprese simbolo della qualità e dell’ingegno italiano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pennelli Cinghiale, dall’iconico spot al francobollo che celebra 80 anni di un’eccellenza tutta italiana