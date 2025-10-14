Penalisti in sciopero a Napoli rappresentiamo un disagio

Tempo di lettura: 2 minuti “ La protesta degli avvocati, quattro giorni di astensione, non incide né sulle prescrizioni né sulle scarcerazioni perché congela tutti i termini. In realtà l’astensione nasce per rappresentare il disagio dei penalisti napoletani – riunitisi in una affollata e unitaria assemblea – di fronte alle compressioni evidenti dei diritti della difesa, sia in un singolo processo, che nei colloqui carcerari presso la struttura di Poggioreale”. E’ quanto dichiara la Camera Penale di Napoli in occasione del primo dei quattro giorni di sciopero indetti per protestare contro l’accelerazione impressa al processo sul cosiddetto clan Moccia in corso a Napoli e contro le difficoltà di prenotare e sostenere i colloqui con gli assistiti nel carcere partenopeo di Poggioreale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Penalisti in sciopero a Napoli, “rappresentiamo un disagio”

