Pedone travolto da una scooterista feriti entrambi

14 ott 2025

Un pedone ha riportato la sospetta frattura di un femore dopo essere stato investito da uno scooter, guidato da una donna. L'incidente stradale è avvenuto intorno alle 6.45 di martedì 14 ottobre 2025 in corso Sardegna.Sul posto sono intervenute auto medica Golf 1 e due ambulanze, rispettivamente. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

