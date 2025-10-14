Pedone travolto da una scooterista feriti entrambi
Un pedone ha riportato la sospetta frattura di un femore dopo essere stato investito da uno scooter, guidato da una donna. L'incidente stradale è avvenuto intorno alle 6.45 di martedì 14 ottobre 2025 in corso Sardegna.Sul posto sono intervenute auto medica Golf 1 e due ambulanze, rispettivamente. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Tragedia in serata a Frosinone: pedone investito da un mezzo dei Vigili del Fuoco lungo la Monti Lepini, poco dopo il concessionario di Uniauto. La vittima è un sessantenne originario di Roma, residente in città, travolto mentre attraversava la strada. Il mezzo, - facebook.com Vai su Facebook
Scontro mortale a Torino, pedone travolto e ucciso dall’autista di un camion - X Vai su X
Pedone travolto e ucciso su via Salaria, strada chiusa dopo l’incidente - Nella mattinata di domenica 21 settembre, intorno alle 6:30, un uomo è morto dopo essere stato investito da un’automobilista lungo la via Salaria, ... Si legge su rainews.it