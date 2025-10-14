PD Avellino nasce il movimento Democratica

Tempo di lettura: 5 minuti Nasce in Irpinia “Democratica”, il nuovo percorso promosso da un gruppo di iscritti e amministratori del Partito Democratico. L’obiettivo è riaprire spazi di confronto politico, partecipazione e trasparenza dopo anni di chiusura e divisioni interne. In vista del congresso provinciale di dicembre, il gruppo punta a costruire una mozione condivisa e dal basso. Al centro del progetto il rinnovamento del metodo e dei volti, per restituire credibilità al PD. “ Un partito si cambia solo se lo si vive”, scrivono i promotori nel loro appello. Il Partito Democratico provinciale si trova davanti a un bivio: continuare con le stesse pratiche che negli ultimi anni hanno indebolito la partecipazione e allontanato le persone, oppure aprire una stagione nuova, fatta di confronto, trasparenza e passione politica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - PD Avellino, nasce il movimento “Democratica”

