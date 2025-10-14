PC Acceso ma non si vede niente come risolvere

Uno dei problemi più gravi che può capitare con un computer è quello di accenderlo e non vedere nulla sullo schermo, con lo schermo completamente nero. Nessun logo, nessun cursore, solo buio. La frustrazione è salita, ma anni di esperienza con la tecnologia mi hanno insegnato che un problema del genere può avere molte cause, dalla più banale alla più complessa. Ci possono essere due diverse varianti di questo malfunzionamento, quello in cui il monitor si accende anche se non visualizza nulla e quello in cui il monitor non si accende proprio. Nella grande maggioranza dei casi, si tratta di un problema del monitor o della scheda video che può essere a volte facile risolvere o anche richiedere una sostituzione o un intervento tecnico specializzato. 🔗 Leggi su Navigaweb.net

