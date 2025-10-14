Pavia la bagarre in Consiglio comunale dopo la discussione sul trasferimento delle famiglie Sinti

Ilgiorno.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al termine degli interventi dei cittadini sia il sindaco Michele Lissia, sia l’assessore ai Servizi sociali Francesco Brendolise avrebbero voluto rispondere, ma non è stato possibile. Il vice presidente del Consiglio comunale, Matteo Chiù ha interpellato il segretario generale Mario Spoto per verificare che la seduta non si fosse trasformata in un Consiglio aperto e che non si potessero votare delibere e ha rimandato tutti a casa. A quel punto, gli animi già surriscaldati sono esplosi e sono volate parole grosse. Il consigliere di Fratelli d’Italia Dante Labate si è scagliato contro il segretario cercando di aggredirlo con il consigliere Nicola Niutta che ha cercato di fermarlo, mentre il sindaco Michele Lissia si è frapposto tra i due per evitare che accadesse il peggio (video Torres). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

pavia la bagarre in consiglio comunale dopo la discussione sul trasferimento delle famiglie sinti

© Ilgiorno.it - Pavia, la bagarre in Consiglio comunale dopo la discussione sul trasferimento delle famiglie Sinti

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

pavia bagarre consiglio comunalePavia, in Consiglio cominale si sfiora la rissa. Il sindaco Michele Lissia si frappone tra Labate (FdI) e il segretario comunale - L’ordine del giorno era la variazione di bilancio che prevede anche una spesa di oltre un milione di euro per lo spostamento di 15 famiglie di Sinti da piazzale Europa alla zona del bivio Vela. Segnala ilgiorno.it

pavia bagarre consiglio comunalePavia, la bagarre in Consiglio comunale dopo la discussione sul trasferimento delle famiglie Sinti - Il vice presidente del Consiglio comunale, Matteo Chiù ha interpellato il segretario generale Mario Spoto per verificare che la seduta non si fosse trasformata in un Consiglio aperto e che non si ... Da ilgiorno.it

pavia bagarre consiglio comunalePiù soldi ai consiglieri comunali di Pavia, la richiesta parte da M5s e Lega - L’importo del gettone di presenza da pagare ai consiglieri comunali è fissato con una legge dello Stato che lo parametra rispetto al numero di residenti del Comune preso in esame: più sono i residenti ... Lo riporta laprovinciapavese.gelocal.it

Cerca Video su questo argomento: Pavia Bagarre Consiglio Comunale