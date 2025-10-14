Pavia la bagarre in Consiglio comunale dopo la discussione sul trasferimento delle famiglie Sinti
Al termine degli interventi dei cittadini sia il sindaco Michele Lissia, sia l’assessore ai Servizi sociali Francesco Brendolise avrebbero voluto rispondere, ma non è stato possibile. Il vice presidente del Consiglio comunale, Matteo Chiù ha interpellato il segretario generale Mario Spoto per verificare che la seduta non si fosse trasformata in un Consiglio aperto e che non si potessero votare delibere e ha rimandato tutti a casa. A quel punto, gli animi già surriscaldati sono esplosi e sono volate parole grosse. Il consigliere di Fratelli d’Italia Dante Labate si è scagliato contro il segretario cercando di aggredirlo con il consigliere Nicola Niutta che ha cercato di fermarlo, mentre il sindaco Michele Lissia si è frapposto tra i due per evitare che accadesse il peggio (video Torres). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
