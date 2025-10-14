Pavia, 14 ottobre 2025 – Bagarre ieri sera in Consiglio comunale dove si sarebbe dovuta discutere la variazione di bilancio che prevede anche una spesa di oltre un milione di euro per lo spostamento di 15 famiglie di Sinti da piazzale Europa alla zona del bivio Vela per fare posto a un parco acquatico. Proprio in vista della discussione, diversi residenti del quartiere Pavia est hanno voluto essere presenti e lo stesso hanno fatto anche alcuni pro Pal che contestavano la partecipazione di Comune e Università nel convegno sul futuro della difesa europea organizzato da Aspen Institute Italia, in programma per il 25 ottobre, con il coinvolgimento di Leonardo e dell’Esercito Italiano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Pavia, in Consiglio cominale si sfiora la rissa. Il sindaco Michele Lissia si frappone tra Labate (FdI) e il segretario comunale