Pauroso schianto tra tre auto una si ribalta | un ferito grave trasportato dall' elisoccorso di Parma

L'elisoccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma è intervenuto nella tarda mattinata di martedì 14 ottobre per prestare soccorso ai feriti, coinvolti in un grave incidente stradale Cadamici Sotto, nel comune di Sabbioneta, in provincia di Mantova. Erano da poco passate le ore 12 quando, per cause in. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Macchiareddu, il pauroso schianto di un Tir che finisce fuori strada: ferito l’autista, traffico ko- Ancora un grave incidente oggi a Macchiareddu: il camion è rimasto pericolosamente in bilico con la cabina che ha ceduto ferendo il guidatore, e le auto che hanno fr - facebook.com Vai su Facebook

Pauroso incidente nel Brindisino, l'auto si ribalta: feriti marito e moglie - X Vai su X

L’AQUILA: PAUROSO SCHIANTO SULLA VIA MAUSONA, TRE FERITI E QUATTRO AUTO COINVOLTE - Pauroso incidente stradale ieri sera all’Aquila, sulla via Mausonia, con tre feriti, di cui due gravi, ma non in pericolo di vita, e uno lieve: quattro auto coinvolte tra cui un fuoristrada. abruzzoweb.it scrive

Schianto fra tre auto e un'ambulanza, 4 feriti - AREZZO: Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia municipale. Come scrive toscanamedianews.it

Pauroso scontro tra due auto, una si ribalta su un fianco: 4 feriti, arriva anche l'elicottero - Incidente a Campodarsego, quattro feriti nello scontro tra due auto. Scrive nordest24.it