Paura sul volo Fiumicino-Amburgo | odore di bruciato a bordo

Fiumicino, 14 ottobre 2025 – L’odore di bruciato nella cabina passeggeri, ha fatto scattare l’allarme sul volo Roma-Fiumicino-Amburgo. L’aereo era in rotta a FL360 e si trovava nella fase iniziale di discesa verso Amburgo, in Germania, quando l’equipaggio ha richiesto l’intervento dei servizi di emergenza in standby per l’atterraggio ad Amburgo. L’aereo ha proseguito per un atterraggio sicuro sulla pista 23 di Amburgo circa 40 minuti dopo. Un passeggero frequente ha riferito di aver sentito odore di bruciato elettrico in cabina per alcuni minuti durante il volo nei pressi di Francoforte sul Meno (Germania); poco dopo, l’aereo ha iniziato a scendere anticipatamente, facendo inizialmente credere al passeggero di aver deviato, ma ha continuato verso Amburgo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it