Personaggi tv. – Una domenica che doveva essere di festa si è trasformata in paura per Alec Baldwin, 67 anni, e suo fratello Stephen, 57. I due attori si trovavano negli Hamptons, dove avrebbero dovuto partecipare al Chairman's Brunch del 33° Hamptons International Film Festival, quando la loro auto si è schiantata contro un albero sul ciglio di un'autostrada a East Hampton, New York. L'incidente è avvenuto nella serata di domenica 12 ottobre, e secondo le prime ricostruzioni, i fratelli Baldwin sarebbero rimasti miracolosamente illesi.

Paura per l'attore, la sua auto si schianta contro un albero: era in macchina con il fratello