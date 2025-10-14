Paura per il noto volto della tv | ricoverato in ospedale dopo un incidente stradale
Sono ore di forte ansia e preoccupazione per un amato ex volto di Canale 5. Da poco sui social hanno iniziato a circolare alcune foto dell’incidente stradale in cui sarebbe rimasto coinvolto, immagini che hanno scatenato il panico tra i fan. In tanti, non riuscendo a contattarlo direttamente, hanno vissuto ore di apprensione, cercando notizie attraverso la sua fidanzata, che ha poi confermato l’accaduto. Si tratta di Francesco Chiofalo, conosciuto dal pubblico come “Lenticchio” dopo la partecipazione a Temptation Island. L’ex protagonista del reality si trovava a Dubai per un viaggio di lavoro quando è rimasto coinvolto in un incidente automobilistico insieme ad alcuni amici. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
