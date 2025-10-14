Paura per Francesco Chiofalo | Ricoverato in ospedale dopo un brutto incidente a Dubai La fidanzata Manuela | Sono molto spaventata e preoccupata – VIDEO

Prima una foto a terra, soccorso da un’ambulanza. Poi un’altra da un letto d’ospedale, con il volto sofferente e un collare al collo. Paura per Francesco Chiofalo, l’ex volto di “Temptation Island” noto come “ Lenticchio “, vittima di un incidente stradale avvenuto a Dubai, dove si trovava per un viaggio di lavoro. A dare l’allarme è stata la fidanzata, Manuela Carriero, che si trova a Roma. Con una storia su Instagram, ha condiviso la prima immagine ricevuta dagli amici che erano con lui, rompendo il silenzio e mostrando tutta la sua apprensione: “Mi state scrivendo in tantissimi chiedendomi di Francesco”, ha esordito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

