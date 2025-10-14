Paura in Italia arriva il ciclone | in questi giorni meglio barricarsi in casa
Le previsioni degli esperti fanno paura, ciclone in arrivo sull’Italia: le date da cerchiare e le zone maggiormente interessate Dopo un inizio di autunno contrassegnato da una fase turbolenta, condita da qualche fenomeno estremo, la cosiddetta “ottobrata” ci ha regalato un paio di settimane all’insegna della stabilità e di temperature al di sopra della media. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info
Meteo: Nuova Settimana, arriva un Ciclone carico di Pioggia, le zone a rischio - Al momento, sullo scacchiere europeo, che influenzano il meteo sul nostro Paese, ci sono due figure contrapposte; da una parte si estende un vasto anticiclone con centro motore sul Regno Unito, che st ... Da ilmeteo.it
Maltempo, l'Italia si spacca in due: al sud arriva il ciclone atlantico nubifragi (anche violenti), al nord continua l'ottobrata. Le previsioni - Mentre al nord un robusto anticiclone continua a proteggere le ultime giornate dell'ottobrata, al sud comincia ... Riporta msn.com
MeteoGiuliacci: "Italia spaccata in due". Quando arriva il ciclone - Dopo l’attuale pausa estiva, una nuova ondata di perturbazioni atlantiche colpirà gran parte del Paese a inizio settimana. Scrive iltempo.it