Paura in aereo atterraggio di sicurezza a Napoli per un volo Sharm-Roma
A bordo del volo molti turisti e anche giornalisti e operatori, che hanno seguito il vertice di pace su Gaza. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it
Paura per la Nigeria: vetro dell'aereo rotto ed atterraggio d'emergenza Dopo la vittoria per 2-1 contro il Lesotho, la nazionale di Osimhen e compagni ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza per la rottura di uno dei parabrezza Per fortuna, nessu
Paura per #Osimhen e #Lookman: l'aereo su cui viaggiava la Nigeria costretto all'atterraggio d'emergenza
Fumo sul volo Sharm el-Sheik - Roma, atterraggio a Napoli: sull'aereo giornalisti che erano al summit su Gaza
Fumo nella stiva, atterraggio di sicurezza a Napoli per un volo da Sharm El-Sheikh - Paura a bordo di un volo WizzAir con destinazione Roma Fiumicino e costretto ad atterrare in Campania.
Paura per Osimhen e Lookman: l'aereo su cui viaggiava la Nigeria costretto all'atterraggio d'emergenza - Qualificazioni Mondiali 2026, disavventura in volo per l'ex attaccante del Napoli e il centravanti della Dea in viaggio verso Uyo per la sfida decisiva con il Benin