Paura all’alba sulla statale 14 | camion si ribalta alla rotonda

Un camion carico di siero di latte si è rovesciato su un fianco attorno alle 5.10 di martedì 14 ottobre, alla rotonda di viale Venezia, lungo la strada regionale 14. L’autista, intrappolato per alcuni minuti all’interno del mezzo, è stato aiutato dai soccorsi ed è risultato illeso. Sul posto. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

