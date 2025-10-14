Paura al lago di Garda bimbo di 6 mesi cade dal tetto di un van
AGI - Un bimbo di 6 mesi è stato elitrasportato in codice rosso all'ospedale Santa Chiara di Trento a seguito di una brutta caduta dal tetto di un van in un campeggio di Torbole sul lago di Garda in Trentino. Secondo le prime informazioni il piccolo è scivolato, per motivi accidentali, dal tetto di un van. I genitori presenti sul posto hanno lanciato l'allarme, Sul posto ambulanza, vigili del fuoco, Polizia di Stato e lelicottero. . 🔗 Leggi su Agi.it
