Paura a Roma 17enne accoltellato in strada e ferito a una gamba | trasferito all'ospedale in codice rosso

Fanpage.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stava camminando per strada quando è stato aggredito: è successo a Roma, in zona Selva Candida, nel pomeriggio di oggi. Sul posto polizia e 118. 🔗 Leggi su Fanpage.it

