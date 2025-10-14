Patto di comunità fa tappa a Meldola l’evoluzione del progetto Ben-Essere

Forlitoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosegue l’evoluzione del progetto Ben-Essere che ha già coinvolto 365 cittadini attraverso 10 incontri-laboratori partecipativi e ha condotto all’elaborazione della bozza del Patto di comunità, che verrà presentata e discussa pubblicamente giovedì alle 20 nella sala Pit -Arena Hesperia di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Patto Comunit224 Fa Tappa