Patto di comunità fa tappa a Meldola l’evoluzione del progetto Ben-Essere
Prosegue l’evoluzione del progetto Ben-Essere che ha già coinvolto 365 cittadini attraverso 10 incontri-laboratori partecipativi e ha condotto all’elaborazione della bozza del Patto di comunità, che verrà presentata e discussa pubblicamente giovedì alle 20 nella sala Pit -Arena Hesperia di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
