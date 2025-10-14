Pattinaggio di figura i veterani Guignard Fabbri iniziano la rincorsa alle Finals del Grand Prix Il ritorno di Cizeron fa paura

Sta per cominciare il giro del mondo in 114 giorni di Charléne Guignard-Marco Fabbri. Ogni viaggio, lo sappiamo, ha una destinazione, così come tante tappe intermedie. In tal senso, se il traguardo saranno le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, il cui inizio per ciò che concerne la danza sul ghiaccio è fissato per il 9 febbraio, l’appuntamento mediano è quello delle finalo del circuito ISU Grand Prix, pianificate i primi di dicembre a Nagoya. Questo weekend, precisamente il 18 ottobre, i veterani della Nazionale italiana faranno il loro esordio stagionale al Grand Prix de France, gara inaugurale della competizione itinerante. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pattinaggio di figura, i veterani Guignard/Fabbri iniziano la rincorsa alle Finals del Grand Prix. Il ritorno di Cizeron fa paura

