Patch di sicurezza di ottobre in casa Samsung | le correzioni e i modelli coinvolti

Tuttoandroid.net | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco le novità delle patch di sicurezza di ottobre 2025 per i dispositivi Samsung e la lista dei modelli che riceveranno l'aggiornamento. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

patch di sicurezza di ottobre in casa samsung le correzioni e i modelli coinvolti

© Tuttoandroid.net - Patch di sicurezza di ottobre in casa Samsung: le correzioni e i modelli coinvolti

News recenti che potrebbero piacerti

Microsoft: le patch di sicurezza di ottobre - Come preannunciato Microsoft ha rilasciato sei aggiornamenti di sicurezza per i sistemi operativi Windows e i software di sua proprietà. Si legge su tomshw.it

patch sicurezza ottobre casaWindows 11: tante novità nell'aggiornamento ottobre - L'aggiornamento di ottobre di Microsoft migliora Copilot e il menu Start, offrendo nuove funzionalità oltre alle correzioni di sicurezza. Da msn.com

Sicurezza, MS inciampa su una patch - Microsoft ha ammesso che una delle recenti patch per Windows non va d'accordo con alcune impostazioni personalizzate. Secondo punto-informatico.it

Cerca Video su questo argomento: Patch Sicurezza Ottobre Casa