Pasticceria Cutolo | 75 anni di lievito madre e passione artigianale

Napolitoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 1950 la Pasticceria Cutolo è sinonimo di tradizione, qualità e passione artigianale. Fondata da Salvatore Cutolo, oggi è arrivata alla terza generazione con Salvatore Cutolo Junior. Il cuore pulsante di questa storia è il lievito madre, nato insieme alla pasticceria e custodito con amore e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

