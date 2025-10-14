Pasticceria Cutolo | 75 anni di lievito madre e passione artigianale

Dal 1950 la Pasticceria Cutolo è sinonimo di tradizione, qualità e passione artigianale. Fondata da Salvatore Cutolo, oggi è arrivata alla terza generazione con Salvatore Cutolo Junior. Il cuore pulsante di questa storia è il lievito madre, nato insieme alla pasticceria e custodito con amore e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it