Passerini Landi il gruppo Trame in Biblioteca incontra L’albatro di Simona Lo Iacono

Ilpiacenza.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È rinviata a data da destinarsi, a causa di una sopravvenienza, la presentazione del libro "Due vite in una" di Giovanna Cardile, in programma mercoledì 15 ottobre alla Biblioteca Passerini Landi nell'ambito della rassegna "Piacenza che scrive".Si conferma invece, nello stesso pomeriggio con. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

