Passerini Landi il gruppo Trame in Biblioteca incontra L’albatro di Simona Lo Iacono
È rinviata a data da destinarsi, a causa di una sopravvenienza, la presentazione del libro "Due vite in una" di Giovanna Cardile, in programma mercoledì 15 ottobre alla Biblioteca Passerini Landi nell'ambito della rassegna "Piacenza che scrive".Si conferma invece, nello stesso pomeriggio
Venerdì 17 ottobre, alle ore 18.00, il prof. torna a presentare "Un sogno così", il suo primo romanzo. Lo farà a Piacenza, nel Salone Monumentale della Biblioteca Passerini-Landi, in via Carducci 14.
