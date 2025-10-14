Passeggiata sulla via Appia Antica

Romatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Considerata sin dall’antichità la “Regina di tutte le strade”, la Via Appia Antica, voluta dal censore Appio Claudio Cieco nel 312 a.C., trasportava soldati, carri, merci e pellegrini verso i territori a sud di Roma.Una passeggiata lungo questa strada, che ha visto miliardi di persone percorrerla. 🔗 Leggi su Romatoday.it

