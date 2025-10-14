Passeggiata sui lungarni di Mezzogiorno Parte I
Dopo un lungo periodo ritornano le passeggiate storiche alla scoperta degli splendidi lungarni. Stavolta a Mezzogiorno nell'antico quartiere di Kinzica con una passeggiata parlando dei palazzi, civili e religiosi, delle curiosità, come sempre per i nostri soci, riscoprendo la città e la sua. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Prime luci sui lungarni. La nebbia bassa sale dal fiume e i lampioni restano accesi ancora un momento. La spalletta in pietra guida il passo; a valle si intravede il Ponte Vecchio. Dalla fine dell'Ottocento i lampioni segnano questa passeggiata: prima a gas, poi