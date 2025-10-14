Passeggiare a Roma in autunno | i quartieri più belli in cui riscoprire la magia della città eterna

L’autunno è quel momento dell’anno in cui anche una città sempre in movimento come Roma rallenta. L’aria si addolcisce e le strade della Capitale sembrano vivere di un aria diversa, come se respirassero di più. Per chi decide di visitare Roma, l’autunno è la stagione ideale per passeggiare senza fretta nella città, perdendosi nei suoi vicoli e lasciandosi sorprendere dai dettagli. La Città Eterna, in questo periodo, mostra un volto ancor più accogliente e intimo del solito. Perfetto per essere scoperto passo dopo passo. Leggi anche: — Foliage a Roma e nel Lazio: i luoghi suggeriti per ammirare i colori delle foglie autunnali Dal centro storico al Gianicolo: Roma in autunno tra storia e panorami. 🔗 Leggi su Funweek.it