Pass disabili si può sostare negli stalli blu quando i gialli sono occupati

Ilpiacenza.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato approvato all’unanimità dal Consiglio comunale di Piacenza il nuovo regolamento per l’utilizzo del contrassegno che viene rilasciato alle persone disabili per parcheggiare negli stalli a loro dedicati. Durante la seduta sono emersi un po’ di numeri. Piacenza, città da 103mila residenti. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Usa il pass disabili per la sosta ma non aveva passeggeri: multato - Furbetto parcheggia in via Carillo a Cava de' Tirreni, con regolare permesso disabili. Da ilmattino.it

Dove posso parcheggiare con il contrassegno disabili: tutte le regole - Il pass disabili permette di parcheggiare la macchina sulle strisce blu senza pagare? Riporta disabili.com

Cerca Video su questo argomento: Pass Disabili Pu242 Sostare